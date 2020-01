Cáritas, Oikos e Associação de Mértola apoiam recuperação de zonas afetadas pelos ciclones A Cáritas Portuguesa, a Oikos-Cooperação e Desenvolvimento e a Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM) vão trabalhar nas províncias moçambicanas de Sofala e Cabo Delgado, zonas mais afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth, foi hoje anunciado. nacional Lusa nacional/caritas-oikos-e-associacao-de-mertola-apoiam-_5e1875fe9057451c02f64000





Este projeto de cooperação, que visa apoiar a recuperação do setor agrícola "para garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias e a restauração económica das comunidades", vai apoiar mais de 22.500 pessoas durante dois anos e é promovido em parceria com a Cáritas Moçambicana e a Associação Luarte, com financiamento do Fundo de Reconstrução para Moçambique acionado pelo Governo Português, através do Camões, I.P.

"A intervenção, desenvolvida em consórcio sob a coordenação da Oikos, contribui para uma rápida recuperação produtiva das famílias mais afetadas, que lhes permita, de forma autónoma e sustentável, assegurar a satisfação das necessidades alimentares e nutricionais do agregado familiar", informou hoje a Cáritas Portuguesa em comunicado.