Capacidade da Urgência do Hospital do Funchal aumentada com contentores - Sesaram

O Serviço Regional de Saúde da Madeira está a instalar prefabricados para aumentar a capacidade do serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, foi hoje anunciado.

