Cancelado Festival Internacional de Teatro do Alentejo O Festival Internacional de Teatro do Alentejo, previsto arrancar hoje com espetáculos de 19 companhias de 11 países em Lisboa e 13 concelhos alentejanos, foi cancelado devido à pandemia de Covid-19, anunciou a organização.





Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a Companhia de Teatro Lendias d'Encantar, de Beja, informa que cancelou o FITA "perante o cenário de perigo de contágio" de Covid-19 e devido ao "risco que pode constituir a realização de um evento" como o festival.

Por isso, "tendo como prioridade a proteção da saúde pública" e "por base as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), "todos os espetáculos previstos" no âmbito da 7.ª edição do FITA "ficam sem efeito", refere a companhia.