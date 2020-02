Avião que transporta portugueses vindos da China já aterrou em França O Airbus A380 que transporta os 17 portugueses retirados da cidade chinesa de Wuhan, foco do novo coronavírus, já aterrou no aeroporto da cidade francesa de Marselha, noticiou a agência France-Presse. nacional Lusa nacional/aviao-que-transporta-portugueses-vindos-da_5e36dd8384a13912995486d3





A bordo deste avião estão 350 cidadão europeus, entre eles 17 portugueses.

Os portugueses vão ser agora transportados para Portugal por um avião da Força Aérea, desconhecendo-se, para já, a hora de chegada.

A China elevou hoje para 304 mortos e mais de 14 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

As Filipinas anunciaram também hoje a morte de um cidadão de nacionalidade chinesa, vítima de uma pneumonia causada pelo coronavírus, a primeira vítima fatal fora da China.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em 24 outros países, com as novas notificações na Rússia, Suécia e Espanha.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglesa) por causa do surto do novo coronavírus na China.

O Ministério da Saúde vai disponibilizar instalações onde os portugueses provenientes de Wuhan possam ficar em "isolamento profilático" voluntário. O Hospital Pulido Valente, em Lisboa, e o Hospital Militar, no Porto, serão as unidades a recebê-los.

