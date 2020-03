Autoridades monitorizam movimento na fronteira de Vilar Formoso

As autoridades policiais e de saúde iniciaram hoje a monitorização do movimento de entradas em Portugal pela fronteira terrestre de Vilar Formoso, no concelho de Almeida, devido à pandemia de Covid-19.

