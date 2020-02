Autoridade Tributária alerta contribuintes para novo e-mail fraudulento A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou hoje para um e-mail que está a ser enviado aos contribuintes solicitando-lhes que regularizem dívidas fiscais e avisa que a mensagem é falsa e deve ser apagada. nacional Lusa nacional/autoridade-tributaria-alerta-contribuintes_5e4bf7739183311287a08e00





Num alerta de segurança publicado no Portal das Finanças, a AT adianta ter tido conhecimento destes e-mails fraudulentos que estão a ser enviados de endereços como info.AQ0@portaldasfinancas.gov.pt ou outros similares nas quais é pedido que se carregue num 'link' que é fornecido.

"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando no 'link' sugerido", precisa a AT.

A AT aponta ainda o conteúdo de algumas das mensagens fraudulentas que estão a ser enviadas aos contribuintes associam a aproximação do prazo da entrega da declaração anual do IRS e a necessidade de o contribuinte ter a sua situação regularizada com a existência de dívidas fiscais, sugerindo depois que se siga um 'link' para verificar a "correspondente fatura".

A par do alerta e de reforçar que "em caso algum" o contribuinte efetuar esta operação, a AT recomenda ainda a consulta de um folheto informativo sobre segurança informática que pode ser consultado no Portal das Finanças no endereço https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/SEG_INF.pdf.

