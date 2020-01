Autores de documentário defendem que falta "enterrar o machado de guerra" em São Tomé e Príncipe Os autores do documentário "Sombras do Poder", que aborda os conflitos políticos em São Tomé e Príncipe, defendem que, 45 anos depois da independência, falta ainda "enterrar o machado de guerra" e promover "uma verdadeira reconciliação" no país. nacional Lusa nacional/autores-de-documentario-defendem-que-falta_5e21a2639419111c2a744254





Os conflitos de liderança e de poder nas etapas do processo político de São Tomé e Príncipe são o tema deste documentário, da autoria do realizador Nilton Medeiros e do produtor Jerónimo Moniz, que se estreia, no sábado, em Lisboa.

"O que está a matar São Tomé e Príncipe são o ódio e a vingança. Se não pararmos para pensar e cicatrizar, de uma vez por todas, essas feridas do passado, não vamos conseguir", disse à agência Lusa o realizador Nilton Medeiros.