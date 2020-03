Aulas à distância no Politécnico de Coimbra dentro da "normalidade possível" O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) anunciou hoje que as aulas à distância e os serviços 'online' estão a funcionar com a "normalidade possível", uma semana depois de terem sido encerrados devido à pandemia de covid-19. nacional Lusa nacional/aulas-a-distancia-no-politecnico-de-coimbra_5e790b9454821b1985b28d00





"As aulas que podem ser lecionadas em formato digital estão a ser concretizadas, contando com o esforço acrescido dos docentes que têm feito tudo ao seu alcance para que os estudantes que estão em casa continuem a realizar a sua formação, e, com exceção de algumas aulas práticas e dos estágios, podemos mesmo dizer que, deste ponto de vista, tudo funciona de forma consistente", refere o presidente do IPC, citado num comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo Jorge Conde, os serviços estão a fazer uma boa articulação entre si, "com a quase totalidade das pessoas em teletrabalho e com a adaptação a decorrer a muito bom ritmo".