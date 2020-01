Arguidos no processo das farmácias que lesou o Estado em 2ME conhecem hoje acórdão

Os arguidos no processo que lesou o Estado em mais de dois milhões de euros, com a emissão de receituário forjado, sobretudo de medicamentos com elevados valores de comparticipação, conhecem hoje a decisão do Tribunal de Santarém.

nacional

Lusa

nacional/arguidos-no-processo-das-farmacias-que-lesou-_5e181a302713b21bf063df7b