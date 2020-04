Aprovada gratuitidade da linha SNS24 A gratuitidade da linha telefónica SNS24 e o fim dos números de valor acrescentado no atendimento de serviços públicos, que representam um custo adicional para os utentes, foram hoje aprovados no parlamento por proposta dos Verdes. nacional Lusa nacional/aprovada-gratuitidade-da-linha-sns24_5e8e569b22595919610f68c1





O projeto de diploma dos Verdes hoje aprovado, apenas com os votos contra do PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal, prevê que o atendimento dos serviços públicos passe a disponibilizar de forma generalizada linhas telefónicas de atendimento com o prefixo "2", ou seja, números nacionais sem valor acrescentado.

Os Verdes destacam a linha SNS 24 no conjunto de serviços que devem sofrer mudanças no número de atendimento, defendendo que "é da mais elementar justiça que um serviço com as características e os objetivos da Linha SNS 24 não represente custos para o consumidor/utente", sobretudo no contexto da atual pandemia de covid-19, em que a linha foi transformada no meio de contacto preferencial com as autoridades de saúde.

"Tendo em conta a especificidade do serviço prestado pela linha SNS 24, o Ministério da Saúde deve no prazo máximo de 60 dias, a contar da data de entrada em vigor da presente lei, substituir o número do SNS 24 de prefixo "808" por um número especial, assegurando a sua total gratuitidade para os utentes", lê-se num dos artigos do projeto aprovado.

A proposta do partido ecologista tem aplicação em todos os números de atendimento ao público de serviços da administração pública -- central, regional ou local -; empresas que prestam serviços públicos essenciais, como o fornecimento de água, energia, comunicações, serviços postais, transportes, tratamento de resíduos, entre outros, e também a empresas concessionárias de serviços do Estado.

O projeto de substituição de números telefónicos por outros sem custos adicionais para consumidores e utentes deve acontecer, à exceção do previsto para a linha SNS24, num prazo de 90 dias a contar da entrada em vigor da lei.

Os Verdes destacam que há números de atendimento pagos com introduções "lentas, longas e com múltiplas possibilidades de escolha", potenciando um custo maior para quem liga, e que há números que representam um custo também para a administração central, como os começados por "808", com um custo dividido entre quem faz a chamada e o titular da linha.

"Torna-se, portanto, manifestamente urgente, criar mecanismos legais que promovam a substituição destes números únicos por soluções que não representem custos exorbitantes para quem efetua a chamada, até porque muitos utentes/clientes desconhecem que estes números têm um custo extra", defendem os Verdes.

Em Portugal, segundo o último balanço da Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes e 13.141 casos de infeções confirmadas.

O país, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 de março o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

