Apreendidas em Alcochete 11 toneladas de ameijoa no valor de 110 mil euros

A GNR apreendeu 11 toneladas de ameijoa japonesa, no valor de 110 mil euros, num armazém ilegal da freguesia do Samouco, em Alcochete, no distrito de Setúbal, foi hoje anunciado.

nacional

Lusa

nacional/apreendidas-em-alcochete-11-toneladas-de_5e1cc5efb467e01be600b6f8