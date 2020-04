Apoio aos artistas nos PALOP e Timor-Leste adapta atividades O projeto da União Europeia de apoio ao emprego e cultura nos PALOP e Timor-Leste, Procultura, adaptou as atividades para mitigar os impactos económicos e sociais junto dos artistas destes países devido à pandemia da codiv-19. nacional Lusa nacional/apoio-aos-artistas-nos-palop-e-timor-leste_5e8c7be054821b1985ba0ec7





Orçado em 19 milhões de euros, sendo 17,7 milhões financiados pela União Europeia, 1,2 milhões pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua (organismo do Governo português que gere o projeto) e 90 mil euros pela Fundação Calouste Gulbenkian, este projeto pretende apoiar projetos para criação de emprego, formação, reforço das capacidades dos agentes culturais, dos artistas, da mobilidade na área cultural e na área do desenvolvimento nos países africanos lusófonos e em Timor-Leste.

"Atento ao contexto particularmente frágil do setor cultural e dos artistas nestes países", o Procultura anunciou hoje que adaptou as atividades para contribuir "para a mitigação dos impactos económicos e sociais da pandemia" do novo coronavírus.