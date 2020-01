Almanaque Lusa - 26 de janeiro Hoje é domingo, 26 de janeiro, vigésimo sexto dia do ano e Dia Internacional das Alfândegas e Dia Mundial dos Leprosos . Faltam 340 dias para o final de 2020.Este dia é dedicado a São Timóteo, primeiro Bispo de Éfeso, e a São Tito, Bispo.Nos céus, a Lua encontra-se na Fase Crescente. Quarto Crescente, dia 02 de fevereiro, às 01:42. nacional Lusa nacional/almanaque-lusa-26-de-janeiro_5e2d805c3555ec12713c9268





O sol nasce às 07:48 e o ocaso regista-se às 17:51.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 04:09 e 16:29 e a baixa-mar às 10:05 e 22:12.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Aquário, destacando-se o escritor italiano Ugo Fiscolo (1778), o general dos EUA Douglas MacArthur (1880), o regente alemão Karl Ristenpart (1900), o ator norte-americano Paul Newman (1925), o cineasta francês Roger Vadim (1928), a líder comunista norte-americana Angela Davis (1944), a violoncelista Jacqueline DuPré (1945) e a atriz Ellen DeGeneres (1958).Nesta data, em 1531, um tremor de terra destruía parte de Lisboa. Em 1788, era fundada a cidade australiana de Sidney. Em 1841, a Inglaterra proclamava a soberania sobre o território de Hong-Kong.

Em 1923, Pio XI proclamava São Francisco de Sales patrono dos jornalistas e escritores católicos. Em 1934, a Alemanha assinava com a Polónia o pacto de não agressão por um período de dez anos. Em 1950, a Índia proclamava a independência e a Constituição. Em 1976, morria o cavaleiro tauromáquico João Branco Núncio.Em 1979, morria Nelson Rockfeller, antigo vice-presidente dos EUA e quatro vezes governador de Nova Iorque. Em 1980, o Egito abria as fronteiras com Israel, na primeira de uma série de medidas para a normalização das relações entre os dois países. Em 1986, Diogo Freitas do Amaral e Mário Soares garantiam a passagem à segunda volta das Presidenciais portuguesas.

Em 1990, Portugal revalidava o título europeu de futebol de salão, ao vencer a Checoslováquia. Em 1991, um tribunal chinês condenava Wang Dan, dirigente da Primavera de Pequim, a quatro anos de prisão. Em 1992, morriam os atores José Ferrer, 80 anos, Óscar de melhor ator pelo filme "Cyrano de Bérgerac", e Gwen Frangcon-Davis, 101.

Em 1993, Vaclav Havel, último presidente da Checoslováquia, passava a primeiro Chefe de Estado da recém-criada República Checa. Em 1994, Silvio Berlusconi, empresário da comunicação social italiana, anunciava a entrada na política. Em 1996, morria António Amaro Monteiro, figura destacada da oposição à ditadura do Estado Novo. Em 1999, morria, com 60 anos, o cineasta Manuel Costa e Silva, fundador do Festival de Cinema Documental e dinamizador da Amascultura.Em 2001, a PT e a Telefónica assinavam o acordo para uma empresa conjunta de telecomunicações móveis no Brasil. Na mesma data, um sismo em Gujarat, no ocidente da Índia, provocava 100.000 mortos. Em 2003, a China e Taiwan retomavam as ligações aéreas após 50 anos de separação.

Em 2004, o produtor português Vasco Lucas Nunes recebia o Grande Prémio do Júri do Festival de Sundance, o mais importante certame norte-americano de cinema independente, pelo documentário "Dig!". No mesmo dia, era inaugurada a exposição de Helena Almeida, no Drawing Center de Nova Iorque.

Em 2005, Eduardo Souto de Moura recebia o Prémio Secil de Arquitetura, pelo projeto do Estádio de Braga.

Em 2006, era aprovado o regime de acessibilidade aos edifícios e via pública. Em 2007, Francisca Van Dunem era eleita Procuradora-Geral Distrital de Lisboa. A Austrália, Timor-Leste e ONU criavam o Fórum Trilateral de Cooperação. Morria, aos 48 anos, David Rattray, historiador sul-africano, especialista nas batalhas entre ingleses e zulus no século XIX.

Em 2008, morria George Habash, rival histórico de Yasser Arafat e iniciador do sequestro de aviões comerciais, em Amã, vítima de um ataque de coração.

Em 2010, morria, aos 75 anos, o guitarrista Jorge Fontes.

Em 2011, o primeiro "bebé medicamento" de França, que poderia salvar um dos seus irmãos que sofriam de uma doença grave, nascia num hospital da região de Paris. Os pais, de origem turca, decidiam dar-lhe o nome de Umut Talha (que significa "Nossa Esperança"). Morria, aos 81 anos, o ator brasileiro John Herbert.

Em 2013, morria, com 92 anos, Lucien Donnat, cenógrafo e figurinista que colaborou durante mais de 30 anos com o Teatro Nacional D. Maria II. Morria Domingos Fernandes, fundador do partido Resistência da Guiné-Bissau (RGB, Movimento Bâ Fatá).

Em 2014, morria, com 95 anos, Tututa Évora, compositora e pianista cabo-verdiana. Morria José Emilio Pacheco, escritor e poeta mexicano, vencedor do Prémio Cervantes em 2009. Tinha 74 anos.

Em 2019, morria, aos 86 anos, Michel Legrand, músico e compositor francês, que conquistou três Óscares. Morria, aos 88 anos, Jean Guillou, organista e compositor francês, titular do grande órgão da igreja parisiense de Saint-Eustache, que em 2010 recusou, em protesto, a Legião de Honra, pela diminuição da divulgação da música clássica em todas as instâncias oficiais francesas.

