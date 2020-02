Almanaque Lusa - 15 de fevereiro

Hoje é sábado, 15 de fevereiro, quadragésimo sexto dia do ano, Dia Europeu do Enfermeiro Perioperatório, Dia da Criança com Cancro e Dia Internacional de Síndrome de Angelman. Faltam 320 dias para o final de 2020.

