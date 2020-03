Almanaque Lusa - 06 de março Hoje é sexta-feira, 06 de março, sexagésimo sexto dia do ano, Dia Europeu da Terapia da Fala e Dia Mundial da Oração. Faltam 300 dias para o final de 2020. nacional Lusa nacional/almanaque-lusa-06-de-marco_5e623c8eb06c74195b1afdc7





Este dia é dedicado a Santo Olegário, bispo, e a São Cónon, o jardineiro, mártir.

Nos céus, a Lua encaminha-se para a Fase Plena. Lua Cheia, dia 09, às 17:48.

O sol nasce às 07:01 e o ocaso regista-se às 18:35.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 00:15 e 12:53, a baixa-mar às 06:24 e 18:43.

Peixes é o signo dos nascidos nesta data, destacando-se Miguel Ângelo (1475), o dramaturgo francês Cyrano de Bérgerac (1619), o compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov (1844), o médico psiquiatra Miguel Bombarda (1851) e o ex-primeiro ministro Afonso Costa (1871).

Nesta data, em 1714, era assinado o Tratado de Rastatt no qual o francês foi utilizado pela primeira vez como língua internacional. Em 1836, o Forte Álamo, em Santo António, Texas, caía em poder do exército mexicano. Em 1921, era fundado o Partido Comunista Português. Em 1902, era criado o Madrid Foot Ball Club, mais tarde Real Madrid CF. Em 1912, o biscoito Oreo era criado, em Nova Iorque, pela Nabisco, uma divisão do grupo empresarial americano Kraft Foods. O biscoito consiste em duas bolachas redondas de chocolate e um recheio doce com sabor de baunilha.

Em 1944, na II Guerra Mundial, a aviação norte-americana iniciava os bombardeamentos diurnos sobre Berlim. Em 1975, a companhia soviética de aviação Aeroflot iniciava ligações regulares com Portugal. Em 1980, a escritora e aristocrata Marguerite Yourcenar, 76 anos, tornava-se a primeira mulher eleita para a Academia Francesa, desde a fundação da instituição em 1653.

Em 1982, eram condenados à morte cinco dos 24 muçulmanos, acusados de envolvimento no atentado que matou o presidente egípcio Anwar Sadat. Em 1986, um Fiat G-91 da base aérea do Montijo despenhava-se perto de Alcácer do Sal provocando a morte do piloto. Em 1989, era publicado o diploma legal que determinava a atribuição de alvarás às estações de rádio locais em Portugal.

Em 1991, dois barcos, com 6.000 refugiados albaneses a bordo, chegavam ao porto italiano de Brindisi, onde lhes foi recusada a entrada. Na mesma data, uma revolta xiita no sul do Iraque e outra curda, no Norte, deixavam o país à beira da guerra civil.

Em 1992, morria, aos 83 anos, em Paris, a pintora portuguesa Maria Helena Vieira da Silva. Em 1994, morria a antiga atriz e ministra grega da cultura, Melina Mercouri, em Nova Iorque. Em 1996, a câmara dos representantes dos EUA aprovava o reforço das sanções a Cuba. Em 1998, o Instituto Nacional de Investigação Agronómica francês anunciava ter conseguido clonar uma vitela a partir de uma célula embrionária já diferenciada.

Em 2001, Ferro Rodrigues ocupava o Ministério do Equipamento Social e abandonava o do Trabalho e da Solidariedade. Na mesma data, morria, aos 70 anos, Mário Covas, governador do Estado de São Paulo e um dos fundadores da social-democracia brasileira.

Em 2005, morriam Hans Albrecht Bethe, 98 anos, cientista norte-americano de origem alemã, Nobel da Física em 1967, Gladys Marín Millie, 63 anos, presidente do PC do Chile, e Teresa Wright, 86 anos, atriz norte-americana, protagonista de "Mrs. Miniver", de Vincente Minnelli.

Em 2006, a Comissão Constitucional do parlamento espanhol aprovava, com emendas, a redação final do preâmbulo do novo Estatuto autonómico da Catalunha. E o vírus da gripe das aves era detetado em três gatos na Áustria.

Em 2007, era divulgado o relatório anual sobre Direitos Humanos do Departamento de Estado norte-americano, relativo a 2006. Portugal é criticado por abusos das forças de segurança, más condições nas cadeias, recurso excessivo da prisão preventiva e tráfico de mão de obra estrangeira e de mulheres. Morria, aos 77 anos, Jean Baudrillard, sociólogo e filósofo francês, um dos teóricos do pós-modernismo, autor de "A Sociedade do Consumo".

Em 2008, o Governo aprovava a proposta do segundo protocolo modificativo ao acordo ortográfico da língua portuguesa, de 1991, comprometendo-se a adotar as medidas adequadas para "garantir o necessário processo de transição, no prazo de seis anos".

Em 2009, morria Henri Pousseur, compositor belga, antigo titular da Orquestra Filarmónica de Liège. Tinha 80 anos.

Em 2012, morria, aos 78 anos, Francisco Xavier do Amaral, antigo presidente de Timor-Leste.

Em 2013, morria Alvin Lee, guitarrista britânico fundador dos Ten Years After. Tinha 68 anos. Morria Alexandre Magno Abrão, vocalista do grupo rock brasileiro Charlie Brown Jr. Tinha 42 anos.

Em 2014, morria, aos 68 anos, Fina d'Armada, historiadora. Morria, aos 65 anos, o escritor Leopoldo María Panero, considerado um "enfant terrible" da poesia espanhola.

Em 2016, morria, 94 anos, Nancy Reagan, antiga primeira-dama dos Estados Unidos. Morria Maria Rostworowski, historiadora, intelectual e fundadora do Instituto de Estudos Peruanos. Tinha 100 anos.

Em 2017, era implantado o primeiro dispositivo de assistência circulatória interno, conhecido como "coração artificial", em Portugal, no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, pela equipa dirigida pelo cirurgião José Fragata.

Em 2018, representantes de Timor-Leste e da Austrália assinavam, numa cerimónia na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, um tratado histórico que pela primeira vez define as fronteiras marítimas entre os dois países no Mar de Timor, disputadas durante décadas. Uma das obras, considerada das mais relevantes, da pintora portuguesa Maria Helena Vieira da Silva, "L'Incendie 1", era leiloada pelo valor recorde de 2,2 milhões de euros, em Londres. Morria, aos 75 anos, John Sulston, cientista britânico, um dos pioneiros da descodificação do genoma humano, galardoado com o Nobel da Física em 2002.

