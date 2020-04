Almanaque Lusa - 06 de abril

Hoje é segunda-feira, 06 de abril, nonagésimo sétimo dia do ano, Dia Mundial da Atividade Física, Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz e Dia Mundial do Ténis de Mesa. Faltam 269 dias para o final de 2020.

