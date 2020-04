África ultrapassa 800 mortes e regista mais de 15 mil infeções

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África ultrapassou hoje as 800 com mais de 15 mil casos registados em 52 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia naquele continente.

