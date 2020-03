África registou 147 novos casos e quatro novos mortos em 36 países África registou hoje quatro mortes e 147 novos casos confirmados de infeções pelo novo coronavírus, elevando para 801 o número de doentes em 36 Estados africanos, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia. nacional Lusa nacional/africa-registou-147-novos-casos-e-quatro_5e73e68079a1b71956b703a8





De acordo com o 'site' Worldometer, que compila quase em tempo real a informação da Organização Mundial de Saúde (OMS), de fontes oficiais dos países e de órgão de informação, desde as 00:00 de hoje até às 20:00 (em Portugal) foram registados 147 casos e quatro mortos em 36 países africanos.

O Egito continua a ser o país africano mais afetado, com os 46 novos casos a elevarem para 256 o número de infeções registadas no país, tendo sete destes acabado na morte dos infetados -- um deles no dia de hoje.