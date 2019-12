Aeroporto de Faro atinge 9 milhões de passageiros em 2019 - ANA O Aeroporto de Faro processou este ano um total de nove milhões de passageiros, número que representa um aumento de tráfego de um milhão de passageiros entre 2017 e 2019, anunciou hoje a ANA Aeroportos de Portugal. nacional Lusa nacional/aeroporto-de-faro-atinge-9-milhoes-de_5e0b3d692713b21bf05f67a1





Em comunicado, a empresa que gere os aeroportos portugueses classificou este valor como "um marco", sublinhando que é atingido "pela primeira vez" e que resulta das sinergias entre os parceiros, entidades e comunidade aeroportuária.

Segundo a ANA, todos estes intervenientes têm-se empenhado em "garantir diariamente a melhoria da acessibilidade aérea na região do Algarve e um serviço de qualidade aos passageiros", lê-se na nota.

A empresa salientou ainda os recentes investimentos realizados naquela infraestrutura "para aumentar a capacidade de processamento de passageiros, requalificar e remodelar o terminal".

Por outro lado, indicou, o facto de ter atingido os nove milhões de passageiros também é resultante do reforço da "cooperação estratégica com as várias entidades em favor do desenvolvimento regional e do setor turístico" da região.

"O Aeroporto de Faro tem sido nas últimas três décadas catalisador do desenvolvimento regional e nacional, o que lhe permite afirmar-se como a principal porta de entrada na região", concluiu.

