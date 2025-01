É uma nova bebida do portefólio da marca que chega a Portugal, prometendo continuar a dar asas aos consumidores, com zero calorias e sem açúcar. E porque a Red Bull não faz nada sem se fazer notar, a estreia do Red Bull Zero vem acompanhada de um novo desafio, que chama todos a viver de forma mais saudável e radical.

Vasco Vilaça (triatlo), Teresa Bonvalot (surf), B-Girl Vanessa (breaking), Helder Nunes (hóquei em patins) e Kika Nazareth (futebol) são os nomes escolhidos para fazer voar o Red Bull Zero Excuses, um desafio de 30 dias que vai envolver os atletas num programa de 30 dias focado na performance física, "que pretende espoletar uma motivação acrescida a quem desejou nas suas resoluções de Ano Novo, melhorar a sua condição".

B-Girl Vanessa (breaking) créditos: Red Bull

Cada dia, os atletas desbloqueiam um desafio novo no site redbull.pt, convidando todos a juntar-se a estes jogos que nos vão pôr à prova e ajudar a ficarmos mais saudáveis.

"Depois do enorme sucesso em vários países da Europa e nos Estados Unidos da América, chegou finalmente a Portugal a Red Bull Zero", comunica a marca, apresentando as latas de cor azul claro mate que "escondem no interior um novo sabor que mistura uma agradável acidez com notas de tutti frutti, ananás e baunilha, revelando um delicado equilíbrio doce/ácido".

A promessa da Red Bul é que continua a entregar a energia e propriedades funcionais da bebida que dá asas ao mundo, com adoçante no lugar do açúcar para garantir uma solução mais saudável, mas igualmente capaz de dar aquele "boost de energia numa derradeira sessão de estudo, numa manhã ativa, um longo dia de trabalho, um treino ao fim da tarde ou uma festa com amigos".

Novo Red Bull créditos: Red Bull

Criada há 37 anos e já com presença em 175 países, a bebida energética está no mercado português agora com mais uma proposta, que se junta aos outros Red Bull: Apricot Edition (alperce-morango), Yellow Edition (tropical), Red Edition (melancia) e Purple Açaí Sugarfree.