Costumam dizer que a vida são 2 dias e o Carnaval são 3... Neste caso em particular, são 6 dias seguidos! Pois é, o Carnaval de Torres Vedras tomou de assalto o EventCast para vos trazer um episódio divertido e bastante revelador.

A Nadja esteve à conversa com o Rui Penetra da Promotorres sobre este evento que conta já com 100 anos de história. Mais do que uma tradição torreense, este é um marco português que, todos os anos, mexe e faz mexer a cidade de Torres Vedras. E porque, em bom nome do Carnaval, "ninguém leva a mal", fica a promessa de continuar a virar a cidade do avesso.

De olhos postos no futuro, já lançaram o tema do próximo ano... Para saber mais, vão ter que ouvir! Vamos a isto?