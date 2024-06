“São João, toma lá um festão” é o mote do arraial dos Santos no Time Out Market Porto, que pela primeira vez desde a recente inauguração vai montar uma festa como manda a tradição. Há sardinhas e bifanas ao lado dos petiscos dos chefs presentes no espaço que agrega o melhor que existe no Porto, e um concerto de Toy para animar a noite de São João, na ala sul da Estação de São Bento.

Além do verdadeiro arraial montado na praça exterior do mercado, para os que não querem deixar de viver o espírito da noite com algum conforto, o Time Out Market Porto juntou ainda ao bolo "cocktails, cerveja fresquinha e música popular", enriquecendo a oferta habitual que reúne o melhor da cidade debaixo do mesmo teto, imagem de marca dos mercados Time Out, que já esão espalhados pelo mundo.

"Nesta noite, será possível conhecer outras propostas dos chefs e restaurantes que fazem parte do Time Out Market", promete o TOM Porto, adiantando como exemplo das deliciosas propostas as bifanas e nigiris de sardinha do chef Vasco Coelho Santos, o caldo verde e o pão com chouriço da Padaria Ribeiro, a sardinha assada do Meia-Nau e a sardinha espalmada e maçaroca de milho da chef Rafa Louzada. "O convidado especial desta noite será o Toy, grande nome da música popular portuguesa, que sobe ao palco do Time Out Market com a sua banda para pôr todos a dançar 'toda a noite'." O resto da festa está garantido pelo Baile do Pimpão e DJ Mojo, com Inês Santos Almeida, diretora-geral do TOM de São Bento a prometer um grande São João.

"O Time Out Market Porto abriu há um mês e meio e o balanço tem sido muito positivo", sublinha a responsável, lembrando que os bilhetes para o arraial “São João, toma lá um festão!” no Time Out Market Porto já estão à venda na 3cket, garantindo, por 20 euros, acesso exclusivo ao espaço entre as 19.00 e as 03.00, ao concerto de Toy, às atuações de DJ Mojo e Baile do Pimpão e ainda a oferta de uma cerveja Super Bock.