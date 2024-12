Há uma Roda-Gigante iluminada e com vista privilegiada sobre Lisboa, uma pista para patinar no gelo, um mercado de Natal para comprar presentes originais e se deliciar com produtos típicos portugueses. E até o Pai Natal se instalou no Parque Eduardo VII, para delícia das crianças. O Wonderland está de volta e desta vez também há sapos espalhar a magia do Natal.

A estrear-se no Wonderland Lisboa, que já se tornou num dos momentos natalícios mais icónicos da capital, o SAPO junta-se ao espírito da época e há até peluches à venda na sua Casinha de Natal.

Com entrada gratuita e aberto até dia 5 de janeiro, o maior mercado de Natal da cidade espera receber cerca de um milhão de visitantes nesta época. Entre as luzes e a imponente árvore de Natal de 19 metros de altura, um carrossel, trampolins ou um comboio de Natal, duendes, bonecos de neve e agora o SAPO, o Wonderland Lisboa promete voltar a fazer as delícias de miúdos e graúdos.