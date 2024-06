Explore o impacto da literacia financeira nas decisões sobre finanças e seguros neste episódio. Descubra as estratégias práticas e obtenha insights para escolher com confiança e conhecimento num mercado financeiro complexo. Enfatizaremos também a emergência de soluções sustentáveis, como o novo ECO Diesel, e como estas podem influenciar as escolhas informadas no sector energético.