Reunir num mesmo espaço o melhor que se pode comer em Lisboa foi a ideia que levou à criação do primeiro mercado Time Out, permitindo recuperar para a cidade um Mercado da Ribeira ameaçado de cair no esquecimento, apagado dos hábitos dos alfacinhas e com poucos atrativos para turistas. Agora, uma década após abrir portas e numa altura em que chega a receber pessoas de 66 nacionalidades diferentes numa única semana, o Time Out Market Lisboa continua a inovar. Desta vez, juntando comida de pensamento à que nos conquista pelo estômago, com a abertura da Livraria Martins no primeiro andar da Ribeira.

Instalada na mezzanine junto à entrada do Pap'Açôrda e debruçada sobre o food court onde se move a multidão de pessoas que diariamente passa pelo TOM Lisboa para provar os petiscos de um dos 26 restaurantes (incluindo os chefs Michelin Sá Pessoa e Vincent Farges), oito bares e 11 quiosques e lojas da Ribeira, a icónica livraria que materializa o sonho de Gonçalo Martins ganha assim um novo espaço que já está a conquistar o seu público.

"Estamos realmente muito felizes por fazer parte desta viagem. Acreditamos que a nossa presença no Time Out Market irá permitir-nos conectar ainda mais com o público de Lisboa, oferecendo uma experiência de leitura num espaço tão dinâmico e efervescente", entusiasma-se o criador deste projeto inaugurado em 2022 na Avenida Guerra Junqueiro e que junta ao TOM Lisboa uma ampla seleção de livros para devorar, ali mesmo ou em casa. É que a Livraria Martins não é como as demais, aqui, há espaços para as crianças se entreterem e explorarem o universo literário adequado às várias faixas e interesses, mas também para os adultos se deliciarem com a experiência da leitura.

Livraria Martins no TOM Lisboa créditos: TOM

E o que atraiu o TOM à ideia de juntar à comida para o estômago alimento para a alma? "O Time Out Market celebra o talento gastronómico e cultural das cidades onde se encontra, e Lisboa não é exceção. Quem nos visita procura sempre levar a melhor experiência, que agora se torna mais rica com a presença da Livraria Martins", explica Ana Alcobia, vice-presidente Ibérica do Time Out Market. O objetivo é "proporcionar a quem visita o mercado uma seleção cuidadosa e de qualidade de obras, tanto em português como em inglês", para ali atrair também os muitos estrangeiros que passam pelo mercado, havendo também um espaço dedicado aos mais novos, com literatura infanto-juvenil. "Não podíamos estar mais orgulhosos e entusiasmados com a oportunidade de marcar presença num espaço tão especial e icónico como este, um local dotado de características únicas e de enorme relevância não só para Lisboa, mas para todos os que visitam a cidade", junta Gonçalo Martins.

Sonhada há muito, a Livraria Martins saiu das mãos e do talento de quem antes explorou a livraria do cinema King, junto à Avenida de Roma, em Lisboa, e que se viu forçado a não deixar desaparecer esse projeto quando o cinema fechou. No espaço original, na Guerra Junqueiro, Gonçalo Martins acolhe semanalmente eventos, sejam lançamentos de novas obras, palestras, tertúlias de poesia ou outros, iniciativas que serão alargadas ao novo espaço, no Time Out Market Lisboa. Com café e esplanada, wi-fi e sendo pet friendly, a Livraria Martins pretende ser um local onde as pessoas recuperam o contacto com os livros. E aqui, no TOM Lisboa, estará mesmo à mão dos 35 milhões de visitantes que passam anualmente pela Ribeira.