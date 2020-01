Vítimas do regime de Yahya Jammeh manifestam-se em Banjul para "reclamar justiça" Centenas de vítimas do regime do ex-presidente da Gâmbia Yahya Jammeh, que liderou o país durante 22 anos num regime de forte repressão, protestaram hoje nas ruas de Banjul, para "reclamar justiça", acusando-o de ser responsável por atrocidades. internacional Lusa internacional/vitimas-do-regime-de-yahya-jammeh-manifestam-_5e2d7fe084a1391299511a7f





Vestidos com 't-shirts' brancas estampadas com o 'hashtag' #justicemustprevail (a justiça deve prevalecer), os manifestantes exibiram fotos grandes de vítimas assassinadas ou desaparecidas, incluindo a da correspondente da agência de notícias francesa AFP Deyda Hydara, morta a tiro em 16 de dezembro de 2004 por servos do ex-líder.

Nas ruas de Banjul têm-se multiplicado as manifestações de opositores e apoiantes do ex-homem forte deste pequeno país da África Ocidental.