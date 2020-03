Violência política e vítimas civis de conflitos diminuíram em 2019 - ACLED A violência política e as vítimas mortais civis de conflitos diminuíram em 2019, ano em que as manifestações aumentaram 51% e os ataques visando populações cresceram 2%, conclui o relatório anual do projeto ACLED. internacional Lusa internacional/violencia-politica-e-vitimas-civis-de_5e5fadf1b0d677194c981f17





De acordo com o relatório de 2019 do Projeto de Localização de Conflitos Armados e Dados de Eventos (ACLED, na sigla em inglês), com sede nos Estados Unidos da América, globalmente a violência política e os protestos cresceram 13% em todas as regiões monitorizadas, um crescimento impulsionado sobretudo pelo aumento das manifestações.

O relatório registou 91.448 eventos de violência política em 2019, um decréscimo de 2% em relação aos 93.642 em 2018.