Vietname pede a Timor-Leste para ratificar acordo de comércio livre O ministro dos Negócios Estrangeiros do Vietname pediu ao seu homólogo de Timor-Leste a ratificação do acordo de comércio livre entre os dois países, assinado em 2013. internacional Lusa internacional/vietname-pede-a-timor-leste-para-ratificar_5e1c44e92713b21bf065499d





Segundo a agência noticiosa estatal vietnamita VNA, Ph?m Bình Minh, que é também vice-primeiro ministro do Vietname, defendeu que a ratificação do acordo iria promover o comércio entre os dois países.

O diplomata encontrou-se em Nova Iorque, na sexta-feira, com o ministro timorense dos Negócios Estrangeiros, Dionísio Babo Soares, à margem de uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

Durante o encontro, Dionísio Babo Soares encorajou as empresas vietnamitas a apostarem no mercado timorense. O diplomata deu como exemplo o grupo estatal de telecomunicações Viettel Group, que detém a Telemor, uma das três operadoras de telecomunicações a operar em Timor.

Segundo a VNA, o ministro timorense disse ainda contar com o apoio do Vietname na adesão de Timor-Leste à Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), um processo que se arrasta desde 2012.

Ph?m Bình Minh teve ainda um almoço com o secretário-geral da ONU, António Guterres.

De acordo com a VNA, o português sublinhou que a ONU apoia a resolução, de forma pacífica e com base na lei internacional, das disputas territoriais no mar do Sul da China.

Pequim reivindica quase todo o mar do Sul da China, apesar das reivindicações do Vietname, Filipinas, Malásia e Brunei.

Em 2016, o Tribunal Permanente de Arbitragem decidiu a favor das Filipinas e contra a China no caso de disputas territoriais no mar do Sul da China, mas Pequim tem sempre recusado a mediação.

VYQ // JMC

Lusa/Fim