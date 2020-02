Várias escolas de Maputo pedem arranjos no arranque de novo ano letivo De cada vez que chove, os alunos da Escola Primária de Mavalane A fogem: o pátio e cinco salas de aula transformam-se num lago, que obriga à interrupção das atividades. internacional Lusa internacional/varias-escolas-de-maputo-pedem-arranjos-no_5e37abe6c935e512939a2411





"Venham ver como fica a escola num dia de chuva", diz Ana Mugabe, diretora do estabelecimento que acolhe cerca de mil alunos, mostrando as fotos no telemóvel, num registo recorrente de outubro a abril.

As marcas na parede mostram que já chegou a meio metro de altura: além da água que entra pelas infiltrações no teto, "os moradores na vizinhança destroem a vedação da escola para escoar a água estagnada nas suas residências", lamentou a diretora, Ana Mugabe.