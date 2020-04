Vale mantém ritmo de produção de carvão, principal exportação de Moçambique A multinacional mineira Vale mantém sem abrandamentos a produção de carvão, principal produto de exportação de Moçambique, apesar de 700 trabalhadores e familiares terem regressado aos países de origem devido à covid-19, disse fonte da firma à Lusa. internacional Lusa internacional/vale-mantem-ritmo-de-producao-de-carvao_5e8ed21423994a197a2c2500





As minas em Moatize operam "até ao momento" sem nenhum abrandamento nas operações e o mesmo se aplica ao funcionamento do corredor logístico do Norte, disse fonte oficial.

A Vale é uma das maiores empresas de Moçambique e o carvão mineral é o principal produto de exportação do país.