Uso de máscara caseira divide estilistas guineenses

A recomendação feita pelas autoridades sanitárias guineenses para que a população use máscaras caseiras, para evitar a propagação do novo coronavírus, está a dividir estilistas com uns a aplaudirem a ideia e outros a afirmaram ser foco de contágio.

internacional

Lusa

internacional/uso-de-mascara-caseira-divide-estilistas_5e92f5dc3ed6aa3189008a88