UNITA quer pacote autárquico aprovado em março O presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, insistiu que não existem motivos para adiar as eleições autárquicas, e que a Assembleia Nacional tem condições para aprovar o pacote legislativo em março.





"Se nós aprovarmos o pacote até março, [temos] maio, junho, julho e o registo [eleitoral] terminou. Temos motivo para adiar as eleições autárquicas", perguntou o líder da UNITA dirigindo-se aos militantes e simpatizantes que hoje encheram uma rua do centro de Luanda para celebrar o início da atividade política deste ano do partido.

Para o dirigente do partido do Galo Negro o governo angolano deve "abraçar a transparência", atualizando os registos eleitorais e não com os "registos que criaram polémica "criando motivos de contestação".