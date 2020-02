Unicef disponibiliza 800 mil euros para apoiar deficientes no pós-Idai O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) vai disponibilizar 57 milhões de meticais (800 mil euros) para apoiar os portadores de deficiência na fase de reconstrução pós-ciclone Idai, anunciou hoje a entidade em comunicado. internacional Lusa internacional/unicef-disponibiliza-800-mil-euros-para_5e593042c8176b129c7d5e97





"O projeto visa contribuir para a inclusão de meninas, meninos, homens e mulheres com deficiência na fase de recuperação pós-ciclone, através de provisão de serviços, fortalecimento do papel das associações de pessoas com deficiência", lê-se na nota da Unicef.

O projeto, hoje lançado na cidade da Beira, vai abranger 1.500 pessoas com e sem deficiência na Beira, Dondo, Nhamatanda e Búzi, distritos da província de Sofala, uma das que foi mais atingida pelo ciclone Idai.

O projeto promovido pela agencia das Nações Unidas, a ser concretizado num ano, é financiado em 75% pelo Fundo da Embaixada da Noruega e os restantes 25% pela organização 'Light for the World'.

O ciclone Idai atingiu o centro de Moçambique em março, provocando 604 mortos e afetando cerca de 1,8 milhões de pessoas.

Pouco tempo depois, Moçambique voltou a ser atingido pelo ciclone Kenneth, que se abateu sobre o norte do país em abril, matando 45 pessoas e afetando outras 250.000.

