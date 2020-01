União Europeia atribui 23 ME a Angola para apoiar sociedade civil e setor privado A União Europeia assinou hoje com Angola três acordos de cooperação no valor de 23 milhões de euros, para apoiar a produção de café, reforçar a participação da sociedade civil e promover normas de segurança e qualidade internacional Lusa internacional/uniao-europeia-atribui-23-me-a-angola-para_5e34186b979f2f128ddde986





A assinatura dos acordos representa o culminar do atual ciclo de contratação do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), o 11.º e "atende a três grandes questões: apoio ao setor privado, ao próprio governo e à sociedade civil", salientou o ministro da Economia, Sérgio Santos que hoje rubricou o acordo em Luanda com a diretora da Comissão Europeia para a África Central e Austral e Oceano Índico, Francesca di Mauro.

Sérgio Santos sublinhou que o Governo "está a fazer uma reforma no sentido de o setor privado ocupar um papel promotor do desenvolvimento económico", tendo escolhido duas fileiras no que respeita às exportações: café e frutas tropicais.