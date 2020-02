UE canaliza 7,5 ME para apoio alimentar em Moçambique A União Europeia (UE) canalizou 7,5 milhões de euros para o Programa Alimentar Mundial (PAM) destinados ao apoio às comunidades que enfrentam uma situação de insegurança alimentar no Centro e Norte de Moçambique, foi hoje anunciado. internacional Lusa internacional/ue-canaliza-7-5-me-para-apoio-alimentar-em_5e56d6675002c3127d481dd4





Uma nota do PAM refere que a ajuda será providenciada às populações afetadas pela seca e inundações, no Centro, e pela violência armada na província de Cabo Delgado, Norte.

"Quase um ano depois de Moçambique ter sido atingido por dois dos ciclones mais poderosos que já atingiram a África e com o aumento de ataques a civis por grupos armados no Norte, avaliações estimam que 1,9 milhões de pessoas vivem em insegurança alimentar no país agora", refere a nota.