UE ainda em fase de contenção mas deve acautelar aumento de casos -- Bruxelas A comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, disse hoje que a União Europeia (UE) ainda está numa "fase de contenção" do novo coronavírus, mas alertou que os Estados-membros devem preparar-se para um eventual aumento do número de casos.





"Na UE, ainda estamos numa fase de contenção, mas tendo em conta que a situação pode evoluir rapidamente, como temos verificado nos últimos dias, [...] as respostas dadas ao nível da saúde pública na União devem prevenir um [possível] aumento do número de casos", declarou Stella Kyriakides.

A comissária europeia, que está em Roma desde terça-feira para acompanhar juntamente com as autoridades italianas a evolução do Covid-19 no país, admitiu que a propagação do vírus em Itália e em toda a UE é "um motivo de preocupação", mas instou a que os cidadãos "não entrem em pânico".

"Desde o primeiro dia, a nossa primeira prioridade foi proteger os cidadãos e apoiar os Estados-membros a conter o surto", vincou Stella Kyriakides.

Para a comissária europeia da Saúde, o novo coronavírus é "um teste à capacidade da resposta de emergência e à cooperação da UE".

Por isso, apelou a que os Estados-membros forneçam à Comissão Europeia, que está a coordenar os esforços, "informações em tempo real" e que informem ainda "sobre os seus planos de preparação e como os pensam implementar".

"Isso são informações cruciais que todos temos de ter se o vírus se propagar ainda mais", adiantou.

Stella Kyriakides anunciou ainda que Bruxelas vai divulgar um guia com conselhos para os viajantes da UE, nomeadamente para os países mais afetados da Europa, como Itália.

As autoridades italianas confirmaram hoje a 12.ª vítima mortal por Covid-19 naquele país, informando ainda que o número de pessoas infetadas com o novo coronavírus em Itália é de 374.

O anterior balanço da Proteção Civil italiana, divulgado na terça-feira à tarde, dava conta de 322 casos de infeção e 10 mortos.

Todas as vítimas mortais registadas até à data eram pessoas idosas que sofriam de outras doenças graves, precisaram as autoridades italianas.

O surto de Covid-19, que teve origem na China, já infetou mais de 80.000 pessoas em todo o mundo, segundo os números das autoridades de saúde dos cerca de 40 países afetados.

Itália consta entre os países e territórios com mais casos de infeção.

