Tribunal retoma em Angola julgamento do caso "500 milhões" envolvendo filho do ex-PR O Tribunal Supremo de Angola retoma hoje o julgamento da suposta transferência irregular de 500 milhões de dólares, no qual são julgados o ex-governador do banco central angolano e o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola.





Esta sessão do julgamento, que arrancou a 09 de dezembro de 2019, dá continuidade à fase de produção da prova com a audição de quatro testemunhas, entre as quais o antigo ministro das Finanças de Angola Archer Mangueira.

De acordo com uma nota do Tribunal sobre o reinício do julgamento, depois de Archer Mangueira, vão ser também ouvidos o atual governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, o subdiretor do gabinete jurídico do banco central angolano, Álvaro Pereira, e o assessor económico de João Ebo, na altura governador do Banco Nacional de Angola.