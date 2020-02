Travessia alternativa contorna queda de ponte no Norte de Moçambique

O Governo moçambicano anunciou hoje a abertura ao trânsito de uma travessia alternativa a uma das duas pontes que caíram há 40 dias e que deixaram quase isolados vários distritos da província nortenha de Cabo Delgado. "É uma solução imediata, possível", disse João Machatine, ministro das Obras Públicas. As chuvas arrastaram em dezembro as pontes sobre os rios Montepuez e Messalo na estrada nacional 380, a única via asfaltada que atravessa Cabo Delgado. Desde então, a população tem usado pequenas embarcações para chegar à outra margem e muitas mercadorias circulam de forma limitada, incluindo ajuda humanitária a populações em insegurança alimentar devido a ataques armados que afetam a região e que têm levado ao abandono dos campos agrícolas. Hoje, foi aberto um "desvio híbrido, com vários elementos", incluindo aterros e estruturas metálicas, assentes sobre elementos de betão que conduzem as águas do rio Montepuez, referiu. A travessia suporta viaturas com um peso total de 15 toneladas para minimizar o desgaste, uma vez que a época de chuvas ainda decorre e não há previsão para reconstruir a ponte original. O governante espera que na próxima semana esteja também aberta uma via alternativa à ponte sobre o rio Messalo para que toda a província volte a estar ligada à capital provincial, Pemba, e ao resto do país.LFO // JMRLusa/fim

