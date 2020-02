Tráfego aéreo no aeroporto de Madrid interrompido devido a presença de 'drones' O espaço aéreo do aeroporto internacional de Madrid esteve hoje fechado durante mais de uma hora devido á presença de 'drones' (veículos aéreos não-tripulados), anunciaram as autoridades espanholas. internacional Lusa internacional/trafego-aereo-no-aeroporto-de-madrid_5e38421084a139129954ffdb





O Ministério dos Transportes anunciou o encerramento do espaço aéreo do aeroporto Adolfo Suarez-Barajas depois da autoridade de navegação aérea espanhola, a Enaire, reportar a possível presença de 'drones' na área.

Pelo menos 26 voos foram desviados para outros aeroportos, indicou o gestor da operadora aeroportuária espanhola, AENA, através da rede social Twitter, acrescentando que as restrições do tráfego aéreo foram levantadas às 14:15 locais (13:15 em Lisboa).

A mesma fonte disse ainda que foi criado um comité de segurança para investigar o incidente.

A Guarda Civil espanhola indicou também que foi aberta uma investigação, após dois pilotos relatarem ter visto alguns 'drones' perto do aeroporto.

Com uma média de 1.200 voos por dia, o aeroporto internacional Adolfo Suárez-Barajas, em Madrid, é aquele que tem mais tráfego na Espanha e um dos mais movimentados da Europa.

Segundo a AENA, quase 62 milhões de passageiros passaram por aquele aeroporto no ano passado.

No final de 2018, mais de 140.000 pessoas foram afetadas após o avistamento de 'drones' que obrigaram ao encerramento, por determinados períodos de tempo em tres dias consecutivos, do aeroporto de Gatwick, em Londres, o segundo mais movimento no Reino Unido.

SYSC // ANP

Lusa/Fim