Trabalhadores angolanos marcham hoje em protesto contra custo de vida Os trabalhadores angolanos vão hoje juntar-se numa marcha de protesto contra o aumento do custo de vida, a precariedade do emprego e a perda do poder de compra, defendendo 80.000 kwanzas (152 euros) como salário mínimo nacional. internacional Lusa internacional/trabalhadores-angolanos-marcham-hoje-em_5df4cfe9de6e187972edf897





A manifestação foi convocada pela União Nacional dos Trabalhadores Angolanos - Confederação Sindical (UNTA-CS) devendo realizar-se em Luanda e mais cinco províncias angolanas para pedir às autoridades que apliquem políticas de justiça social face ao atual contexto, considerado desfavorável para o trabalhador.

"Faça chuva ou sol, sejamos às centenas ou milhares, a marcha vai sair no sábado, com objetivos de protestar a perda do poder de compra dos salários, não há consumo, a instabilidade crescente do emprego", segundo o secretário-geral da UNTA-CS, Manuel Viage.