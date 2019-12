Total apoia formação de professores em Moçambique A petrolífera francesa Total disponibilizou 500 mil dólares (450 mil euros) para apoiar projetos de formação de professores em escolas primárias moçambicanas, anunciou hoje a empresa. internacional Lusa internacional/total-apoia-formacao-de-professores-em_5e04c6a92713b21bf05d2ac1





"O apoio à educação é parte do nosso programa alargado de investimentos sociais, que visa contribuir para desenvolvimento sustentável das nossas comunidades", disse o diretor-geral da Total em Moçambique, Ronan Bescond, citado em comunicado.

A formação de professores enquadra-se no projeto de educação Better, uma iniciativa já em curso e que resulta de uma parceria entre o governos moçambicano e do Canadá.