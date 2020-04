Técnicos navais portugueses retirados da África do Sul após duas semanas retidos - embaixador

Os 13 técnicos navais portugueses retidos há duas semanas em Durban, litoral da África do Sul, foram retirados hoje do país num voo de repatriamento do Governo holandês, disse à Lusa o embaixador de Portugal neste país.

