Tanzânia regista primeira morte devido à pandemia A Tanzânia, vizinho de Moçambique a norte, registou hoje a sua primeira morte pelo novo coronavírus, anunciando o óbito de um homem com 49 anos, que já tinha outros problemas de saúde.





"Lamento anunciar a primeira morte de um paciente com o novo coronavírus esta manhã; este homem de 49 anos já estava a sofrer de outras complicações médicas", disse o ministro da Saúde do Uganda, um país que já confirmou 19 casos positivos, incluindo vários viajantes estrangeiros e pessoas que estiverem em contacto com eles.

A Tanzânia já fechou todas as escolas e universidades para conter a pandemia da covid-19, e o parlamento começou a limitar hoje a duração das sessões e o número de deputados que nelas participam.