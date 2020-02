Tailândia e Malásia retiram dezenas de cidadãos de Wuhan

As autoridades da Malásia e da Tailândia retiraram hoje dezenas de cidadãos da cidade chinesa de Wuhan, centro do surto do novo coronavírus, atualmente sob quarentena.

