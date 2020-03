Suspensa audição em Madrid para extradição de ex-colaborador de PR angolano A Justiça espanhola suspendeu hoje a audição sobre a extradição de Carlos Panzo, antigo secretário para os Assuntos Económicos do Presidente da República de Angola, para que a defesa tenha tempo de estudar novos documentos enviados de Luanda. internacional Lusa internacional/suspensa-audicao-em-madrid-para-extradicao-de_5e6a38e1dcab6f199a2c87c7





O juiz da Audiência Nacional, um tribunal espanhol que toma decisões sobre os pedidos de extradição, concordou que a defesa de Carlos Panzo devia ter "mais tempo para estudar" uma série de documentos enviados nos últimos dias pelas autoridades angolanas, tendo suspendido a audição alguns minutos depois do seu início.

Durante a breve sessão desta manhã, a defesa queixou-se por as autoridades angolanas não terem cumprido os prazos legais e só agora "expliquem as razões do pedido de extradição" numa série de documentos "incompletos", visto que alguns deles "não estão assinados".