Subida da água no Licungo pode condicionar circulação em província do centro de Moçambique A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (DNGRH) alertou hoje para a subida do nível da água na bacia de Licungo nas próximas 48 horas, o que pode condicionar a circulação em alguns distritos do centro de Moçambique.





"A bacia do Licungo em Mocuba poderá continuar a registar subida do nível mantendo-se em alerta e condicionando a transitabilidade rodoviária entre Lugela-Milange, Namacurra-Maganja da Costa", distritos da província da Zambézia, no centro de Moçambique, lê-se na nota do DNGRH.

O organismo do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos avança ainda que o aumento do nível da bacia hidrográfica de Licungo poderá causar inundações moderadas nos distritos de Maganja da Costa e Namacurra.