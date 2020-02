Standard Bank prevê expansão de 1,4% em Angola este ano O gabinete de estudos económicos do Standard Bank estima que a economia de Angola consiga sair da recessão já este ano, registando um crescimento de 1,4% do PIB e de 1,2% em 2021. internacional Lusa internacional/standard-bank-preve-expansao-de-1-4-em-angola_5e3ab01bc935e512939b428f





"Angola deverá muito provavelmente sair da recessão de quatro anos em 2020; pela primeira vez desde 2016, a produção de petróleo deverá crescer, sendo a nossa previsão um crescimento de 5,6% na produção de petróleo, para 1,43 milhões de barris por dia este ano", dizem os economistas.

No relatório mais recente sobre as economias africanas, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas deste banco sul-africano elogiam o "ímpeto reformista" do Presidente de Angola, João Lourenço, e escrevem que a estabilidade política deverá manter-se até às próximas eleições, considerando ainda que o aumento das manifestações no país demonstra mais a liberdade de associação do que um descontentamento com a situação económica.