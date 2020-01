Standard Bank Angola espera crescimento económico "manifestamente baixo" em 2020

O presidente executivo do Standard Bank Angola mostra-se preocupado com o crescimento "manifestamente baixo" esperado da economia do país em 2020, na ordem do 1% do Produto Interno Bruto (PIB) estimado pela instituição.

