Sonangol começou a fazer o rastreio a funcionários como medida de prevenção A Sonangol, petrolífera estatal de Angola, deu início hoje a um processo de rastreio de funcionários à entrada do edifício, no âmbito das medidas de prevenção ao Covid-19, disse hoje à agência Lusa fonte da instituição.





Segundo o diretor de Comunicação e Imagem da Sonangol, Dionísio Rocha, trata-se de uma ação "meramente preventiva", tendo em conta o número de funcionários da empresa.

"Temos aqui um edifício que tem aproximadamente 2.000 pessoas, e considerando as medidas profiláticas que estão a ser tomadas no país, nós também optamos por fazer aqui no nosso edifício", referiu o responsável.