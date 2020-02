Sobe para 285 número de infetados a bordo do navio em quarentena no Japão O Governo do Japão revelou hoje que foram detetados mais 67 casos de coronavírus a bordo do navio Diamond Princess, elevando para 285 o número de infetados na embarcação. internacional Lusa internacional/sobe-para-285-numero-de-infetados-a-bordo-do-_5e47cba740d8a912bc639b2b





Citado pela agência AFP, o executivo nipónico indicou que as análises realizadas aos passageiros do navio, que está em quarentena em Yokohama, cidade portuária a sudoeste de Tóquio, detetaram 67 casos com a epidemia.

Também hoje, a embaixada dos Estados Unidos no Japão afirmou que os norte-americanos a bordo deste navio serão repatriados no domingo para os Estados Unidos num voo fretado.

Cerca de 380 americanos estão a bordo do navio Diamond Princess.

Os norte-americanos serão transportados de avião para a base da força aérea de Travis, na Califórnia, mas algumas destas pessoas serão levadas posteriormente para a base da força aérea de Lackland, no Texas, informou a embaixada numa carta aos passageiros e à tripulação, publicada 'online' no sábado.

Depois de chegarem aos Estados Unidos, todos precisarão passar por mais duas semanas de quarentena, segundo o documento publicado pela embaixada.

O Ministério da Saúde do Japão permitiu que 11 passageiros desembarcassem na sexta-feira, dizendo que aqueles com mais de 80 anos - com condições médicas e aqueles que estão em cabines sem janelas durante a quarentena de 14 dias - poderão ficar numa instalação em terra.

A China anunciou hoje a morte de 143 pessoas nas últimas 24 horas no país devido ao coronavírus Codiv-19, elevando para 1.523 o número de vítimas mortais da epidemia na China continental.

De acordo com a Comissão Nacional de Saúde, o número de infetados no interior da China (que exclui Macau e Hong Kong) cresceu 2.641, para 66.492.

No mesmo período em análise, 1.373 pessoas receberam alta hospitalar.

Por outro lado, só na província chinesa Hubei, epicentro do novo coronavírus, foram reportados mais 139 mortos nas últimas 24 horas, elevando para 1.457 o número de pessoas mortas na província, segundo os dados da Comissão de Saúde de Hubei.

O coronavírus Covid-19 provocou 1.526 mortos e infetou cerca de 65 mil pessoas a nível mundial.

A esmagadora maioria dos casos ocorreu na China, onde a epidemia foi detetada no final do ano.

Além de 1.523 mortos na China continental, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas e um no Japão.

